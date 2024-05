“Più ci rinchiudono - più diventiamo forti” di Narges Mohammadi

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 19 maggio 2024) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). Come spesso vi confesso in questa rubrica, facciamo sempre più fatica a occuparci di tutto quello che succede nel mondo: le notizie di guerre, ingiustizie, crudeltà e orrori si accavallano sui giornali, nei tg e sui siti on line e a volte il nostro tasso d’indignazione si esaurisce lasciandoci attoniti e senza parole. Ci vengono in soccorso ancora una volta i libri, i buoni libri che ci aiutano a capire, ad approfondire e soprattutto a non spegnere le nostre coscienze. Un testo fondamentale che vi consiglio con il cuore è Più ci, piùforti: voci di donne iraniane in lotta per la libertà (Mondadori), una raccolta incredibile di interviste che il premio Nobel per la pace del 2023, l’iraniana, ha realizzato con ...