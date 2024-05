La miniera cripto della Cina - i missili atomici e l' allarme di Biden | lo strano intrigo nella base Usa

(Di domenica 19 maggio 2024) Un’indagine ha identificato elevati rischi per la sicurezza nazionale degli Usa posti da un impianto divaluta nel Wyoming, non distante da unadell'Air Force

La Cina ha spiato gli Usa attraverso un impianto di criptovalute - La Cina ha spiato gli Usa attraverso un impianto di criptovalute - Gli Stati Uniti hanno fatto chiudere un impianto di criptovalute nel Wyoming considerato una minaccia alla sicurezza nazionale.

Milano, lo studio che produce oggetti di design dalle macerie: “Così il cantiere diventa una miniera d’oro” - Milano, lo studio che produce oggetti di design dalle macerie: “Così il cantiere diventa una miniera d’oro” - Gisto riutilizza materiali di demolizione per produrre in loco nuovi elementi d’architettura. E poi c’è il progetto Senzaquadro che trasforma i rifiuti in ...

Biden ordina la chiusura della miniera di criptovalute cinese/ Sede vicino a una base militare Usa - Biden ordina la chiusura della miniera di criptovalute cinese/ Sede vicino a una base militare Usa - Nel caso della miniera costruita vicino alla base dell’aeronautica militare statunitense, parliamo di una società offshore chiamata MineOne Partners Limited. Tra i suoi proprietari ci sono una serie ...