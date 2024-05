Roland Garros 2024 | qualificazioni femminili - nel tabellone Sara Errani e Lucrezia Stefanini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 19 maggio 2024) Sorteggiato ildelleal. Sono due le italiane al via:(numero 1 del seeding, ma che può ancora sperare in qualche forfait dell’ultima ora per non dover giocare ilcadetto) e. Quanto alla neo-vincitrice del torneo di doppio agli Internazionali d’Italia (in coppia con Jasmine Paolini), dall’altra parte della rete ci sarà Ann Li, classe 2000 della Pennsylvania (USA). Si tratta di uno spot decisamente fattibile, anche se l’olandese Suzan Lamens, protagonista di un buonfino ad ora, sarà da tenere d’occhio. WTA Rabat: Nuria Brancaccio e Camilla Rosatello entrano nel ...