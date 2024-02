Capello | «Lautaro Martinez meno lucido Inter | al ritorno un rischio!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L’vince a San Siro contro l’Atletico Madrid, eppure per Fabionon tutto è andato per il verso giusto, a partire dalla prestazione di. OCCASIONI – Fabiovenuto nel post partita di Sky Sport 24, avanza la propria disamina di-Atletico Madrid: «Si parla di Marko Arnautovic ma staseraha avuto delle situazioni talmente limpide, tante possibilità di segnare con quattro occasioni da gol. La quarta l’ha rimediata Arnautovic perché si è trovato ancora davanti al portiere da solo.è molto bravo nell’impegnarsi di testa, anche se sfortunato perché due volte ha tirato al centro della porta. Però le altre due volte non mi è ...