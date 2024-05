(Di sabato 18 maggio 2024) "Faremo un'per avere il permesso per il detenuto di visitare lache ha 96 anni e non si può muovere. La mamma, Loner, si trova a Trento e credo non veda il figlio da circa dieci anni". A dirlo è l'Carlo Della Vedova, legale in Italia di Chico. Anche l'aspetto umanitario, ha puntualizzato l', ha "accelerato la procedura ed è anche stata considerata dalla Corte di Appello di Trento quando è stata recepita la sentenza americana".

Le parole a Fanpage.it dell'avvocato Carlo Dalla Vedova, che ha seguito le procedure per il rientro in Italia di Chico Forti . L'imprenditore condannato all'ergastolo terminerà di scontare la condanna all'ergastolo in Italia .Continua a leggere

Le parole a Fanpage.it dell'avvocato Carlo Dalla Vedova, che ha seguito le procedure per il rientro in Italia di Chico Forti . L'imprenditore condannato all'ergastolo negli USA terminerà di scontare la pena in Italia .Continua a leggere

Avvocato Forti, 'farà istanza per vedere la madre' - avvocato forti, 'farà istanza per vedere la madre' - La mamma, Loner forti, si trova a Trento e credo non veda il figlio da circa dieci anni". A dirlo è l'avvocato Carlo Della Vedova, legale in Italia di Chico forti. Anche l'aspetto umanitario, ha ...

Chico Forti rientra in Italia, incontro con Meloni. Sarà trasferito in carcere a Verona - Chico forti rientra in Italia, incontro con Meloni. Sarà trasferito in carcere a Verona - Chico forti, il 65enne trentino rilasciato nei giorni scorsi da un carcere della Florida dopo 24 anni di detenzione, è arrivato in Italia. L'aereo con a bordo ...

Chico Forti, lo zio Gianni: «Nuova vita dopo una lunga battaglia». Il pensiero per la madre 96enne - Chico forti, lo zio Gianni: «Nuova vita dopo una lunga battaglia». Il pensiero per la madre 96enne - Chico forti, il 65enne trentino rilasciato nei giorni scorsi da un carcere della Florida dopo una lunga detenzione, è arrivato in Italia. L'aereo con a bordo forti è atterrato all'aeroporto militare ...