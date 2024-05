The Phoenician Scheme - cosa sappiamo del nuovo film di Wes Anderson

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 18 maggio 2024) Aveva disertato la notte degli Oscar dove è stato premiato per il miglior cortometraggio perchè impegnato con unin Germania. Il titolo della nuova pellicola di Wesè “The “”. Tra gli interpreti spiccano Benicio Del Toro e Bill Murray. La mancata notte degli Oscar e TheWes, fonte dodmagazine.es “Se fossi potuto essere presente, io (insieme al produttore Steven Rales) avrei semplicemente detto “Grazie” a: la famiglia di Roald Dahl, al team di Netflix, a Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Ben Kingsley e Dev Patel… e a tutti gli altri componenti del cast e della troupe. E avrei aggiunto anche: se, fra le varie lezioni, non avessi incontrato Owen Wilson in un corridoio all’Università ...