In vista dell'imminente sessione estiva di calciomercato al Milan serviranno rinforzi di qualità. Due, in particolare, potrebbero arrivare

Calciomercato Milan , il sogno dei tifosi a centrocampo è Thiago Alcantara. Per l’estate Furlani sta fiuta ndo l’affare . Lo scenario Possibili grandi manovre a centrocampo. In casa Milan il sogno in mezzo al campo è Thiago Alcantara. Un nome di grido ...

Calciomercato Milan, la priorità NON è Emerson: occhi su di LUI - calciomercato milan, la priorità NON è Emerson: occhi su di LUI - Il terzino destro è una priorità in casa milan per il prossimo calciomercato. Ecco chi rappresenta il piano A per la società Il calciomercato del milan si concentrerà sull’acquisto di un nuovo terzino ...

Pordenone Calcio, la passione di sette amici fa rinascere il pallone in città. Si riparte dalla Promozione e dal Bottecchia - Pordenone Calcio, la passione di sette amici fa rinascere il pallone in città. Si riparte dalla Promozione e dal Bottecchia - PORDENONE - L'attesa è finita. In città tornerà a sventolare la tanto amata bandiera neroverde e lo farà con una squadra che ripartirà dal campionato ...

Milan Women, Laura Fusetti lascia il calcio ma rimane nel club - milan Women, Laura Fusetti lascia il calcio ma rimane nel club - “Nel pre-gara di oggi il PUMA House of Football vivrà un saluto particolare, quello di Laura Fusetti che, in occasione dell'ultima partita di campionato milan-Sampdoria (QUI i biglietti), darà l'addio ...