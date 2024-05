Un enorme sciame in piazza VIII agosto a Bologna | 50mila api sul davanzale di casa

(Di sabato 18 maggio 2024), 18 maggio 2024 – Cinquantamila api suldi. Sono stati due giorni a dir poco movimentati per una famiglia bolognese che abita al numero 55 di via Indipendenza, condominio di sei piani che fa angolo con. La disavventura (a lieto fine) si è svolta tra giovedì e venerdì, quando un gigantescod’api ha trovato il posto perfetto per nidificare suldella famiglia Patini, che si trova al terzo piano. "Tutto inizia mercoledì quando noto un paio d’api suldi– racconta Gregorio, 22 anni, studente –, ma ho pensato che tutto fosse tranquillo. La mattina successiva, invece, il numero delle api era aumentato e, poco dopo, è arrivato un ...

