Atletica - Diamond League | 6 azzurri presenti a Marrakech

(Di sabato 18 maggio 2024) Domenica sera aandrà in scena la quarta tappa della Wanda2024. Prosegue dunque l’avvicinamento verso gli Europei di Roma e le Olimpiadi di Parigi per l’Italia, che vedrà seiprotagonisti in Marocco. È il momento dell’esordio stagionale sui 200 metri per Dalia Kaddari, protagonista della qualificazione olimpica con la staffetta azzurra 4×100 alle World Relays di Nassau e ora chiamata al primo impegno dell’anno nella sua distanza, al cospetto della giamaicana campionessa del mondo Shericka Jackson e della campionessa d’Europa, la svizzera Mujinga Kambundji. Presente anche Nadia Battocletti, impegnata nei 5000 metri, la distanza che fin qui le ha dato maggiori soddisfazioni, tra cui il settimo posto alle Olimpiadi di Tokyo e il primato italiano di 14:41.30 nella passata stagione in ...

