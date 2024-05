Gosens a un passo dal ritorno in Serie A | la sua nuova squadra

(Di sabato 18 maggio 2024) Dopo l’esperienza in Germania all’Union Berlino, Robinè pronto a tornare in Italia. Accordo ad uncon il club diA. La sessione estiva di calciomercato aprirà solo a luglio, ma i club sono da tempo al lavoro per programmare la prossima stagione. I club diA si stanno già muovendo sul mercato e i primi colpi sono previsti già nelle prossime settimane. Tra i club protagonisti c’è anche la Lazio che sembra aver affondato il colpo per il primo acquisto: si tratta di una vecchia conoscenza del calcio italiano, Robin. L’esterno tedesco è infatti ad undal vestire la casacca biancoceleste. La Lazio supera il Bologna: fumata bianca vicina perSolo la scorsa estate il classe ’94 era tornato in patria all’Union Berlino per giocare la ...

A un passo il ritorno di Robin Gosens in Italia. L`ex Atalanta e Inter, oggi in Bundesliga con la maglia dell`Union Berlino, è vicino a trovare...

lazio, quasi fatta per il ritorno di gosens in serie a - lazio, quasi fatta per il ritorno di gosens in serie a - La Lazio è molto vicina a Robin gosens. L'esterno tedesco, un passato con Atalanta e Inter, è pronto a tornare in Serie A: all'Union ...

Calciomercato Lazio | Si riscalda la pista Gosens: la situazione - Calciomercato Lazio | Si riscalda la pista gosens: la situazione - Mentre la "vecchia" Lazio si appresta a vivere le ultime due sfide di campionato, cominciano ad arrivare segnali su quella della prossima stagione. Il diesse Fabiani ha avuto modo ...

Lazio, ecco il primo colpo: in arrivo Gosens - Lazio, ecco il primo colpo: in arrivo gosens - Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, dall’Union Berlino sarebbe infatti molto vicino Robin gosens, esterno sinistro tedesco che conosce molto bene la Serie A viste le passate stagioni all ...