Isola - un ex naufrago rivela | Alcuni lavori mi sono saltati a causa della partecipazione al reality

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 18 maggio 2024) Gian Maria Sainato, protagonistadiciassettesima edizione de L’dei Famosi, è tornato a parlare del rapporto con suo padre, scomparso lo scorso agosto. In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, il modello ha ricordato che il loro rapporto non era “molto buono” perché “aveva una problematica che non accettavo né io né la mia famiglia”. In più, Gian Maria hato che il padre faceva fatica ad accettare il suo orientamento sessuale. “Ci siamo divisi anche per questo“, ha ammesso l’ex, che ha aggiunto: Provo rimorso per non averlo più cercato, anche se neanche lui lo ha fatto con me. Volevamo però tutti che si curasse dalla dipendenza dall’alcol con cui conviveva. Scelgo di raccontarlo ora perché penso che sia giusto accendere un luce su tutte le persone che...