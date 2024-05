Il capolavoro di Coppola divide Cannes | la follia di Megalopolis tra applausi - fischi e buu!

(Di venerdì 17 maggio 2024) Che operazione folle! È il caso di dirlo, dopo aver visto in anteprima mondiale il nuovo film di Francis Ford, probabilmente quello che maggiormente lo ha tormentato negli ultimi 40 anni. Il sogno di sempre, l’Utopia inseguita, contro tutti e tutti, poi realizzata pagando (e non poco) di tasca sua, si parla di 120...

La recensione di Megalopolis : il sogno di Francis Ford Coppola inseguito per tutta la vita ha un'ambizione grandissima, ma è un film che vuole immaginare il futuro non riuscendoci, perché figlio di una visione del mondo ormai superata. "Sono due le ...

Festival di Cannes 2024, il racconto di Philip Baglini e Giulia Piscina per London ONE Radio - Festival di Cannes 2024, il racconto di Philip Baglini e Giulia Piscina per London ONE Radio - Philip Baglini in studio - founder e Ceo di London One Radio e Giulia Piscina dalla Costa Azzurra, il loro racconto in diretta da Cannes ...

Cannes 2024, Coppola: «Megalopolis attuale. C'è spaventosa deriva a destra» - Cannes 2024, coppola: «megalopolis attuale. C'è spaventosa deriva a destra» - A 85 anni Francis Ford coppola non intende fermarsi. Il regista ha presentato a Cannes il suo "megalopolis" in prima mondiale, progetto epico a cui ha lavorato per 40 anni e ha rivelato di star già ...

