Chico Forti è tornato in Italia - Meloni | Fiera del lavoro del Governo

Fonti di Palazzo Chigi: " rientro grazie a autorevolezza e riservatezza governo" L'imprenditore trentino da tempo detenuto in Florida, Chico Forti , è rientrato in Italia . È atterrato questa mattina con volo dell’Aeronautica Militare all’aeroporto ...

Chico Forti torna in Italia, la premier Meloni lo incontra a Pratica di Mare: “Fiera del lavoro del Governo italiano” - Chico forti torna in Italia, la premier Meloni lo incontra a Pratica di Mare: “Fiera del lavoro del Governo italiano” - Dopo il ritorno in Italia di Chico forti, che sconterà qui il resto della sua pena, la premier Giorgia Meloni lo ha incontrato a Pratica di Mare: "Ringraziamo gli Usa per la collaborazione".