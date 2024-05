Inter - il bilancio di Javier Zanetti | in questa nuova fase della vita sto studiando

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 18 maggio 2024)è stato uno dei protagonistidi crescita dell’. Il vicepresidente del club in un videomessaggio inviato alla giornata conclusiva del Festival del Lavoro, organizzato a Firenze dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha fatto ilsul percorso in nerazzurro. “Quando l’mi ha detto che dovevo essere vicepresidente, grandissima felicità da parte mia: ma allo stesso tempo mi sono reso conto che era una grandissima responsabilità. Era finito un percorso calcistico molto importante dopo 25 anni, si chiudeva una parentesi e se ne apriva un’altra: iniziare completamente da zero, sempre legato al calcio però come manager. Tanti miei ex colleghi fanno l’allenatore, io volevo fare il manager, e soprattutto non il ...