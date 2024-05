Puff Daddy picchia e prende a calci la sua ex fidanzata - il video choc dell’aggressione

(Di sabato 18 maggio 2024) Risale al 5 marzo 2016 il, pubblicato in esclusiva dalla Cnn, in cui si vede il rapperspingere a terra ere ala sua ex, Cassie Ventura. La cantante e attrice a novembre aveva intentato una causa federale contro l’ex compagno – con cui ha avuto una relazione dal 2007 al 2018 – accusandolo di violenze e ripetuti abusi fisici e di altro tipo, risoltasi con un accordo riservato fra lei e Sean “Diddy” Combs, il quale ha sempre respinto tutte le accuse. L’ avvocato di Cassie Ventura, Douglas H. Wigdor, ha detto alla Cnn: “Ilnon ha fatto altro che confermare ulteriormente il comportamento inquietante e predatorio del signor Combs. Le parole non possono esprimere il coraggio e la forza d’animo che la signora Ventura ha dimostrato ...

