Riapre il Teatro De Simone | Mastella pronto a dargli un nuovo nome

(Di sabato 18 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“E’ un altro impegno realizzato, stiamo rivoluzionando la città”. E’ il commento del sindaco Clementeper la riapertura delDecon sala da tè e caffetteria autonoma. Il primo cittadino ha sottolineato il rilievo che assume per la Città la riconsegna di questa prestigiosa struttura, a seguito del finanziamento nell’ambito del progetto Pics. L’intervento infatti è parte di una strategia complessiva finalizzata alla valorizzazione degli edifici di valenza storico architettonica ubicati nell’area centrale di Benevento, al fine di implementare attività civiche e sociali in grado di armonizzarsi con le istituzioni culturali, di studio e di ricerca. Questa mattina al taglio del nastro erano presenti anche il Prefetto Carlo Torlontano, il vice sindaco con delega ai Pics Francesco De Pierro e ...

Tris di cuori di Toni Fornari va in scena al Teatro Golden con un cast formato da Simone Montedoro , Paola Barale , Mauro Conte e Ilaria Canalini Tutte le sfumature dell’amore al centro di una nuova e divertente commedia, Tris di cuori in scena al ...

Benevento Riapre le porte del teatro De Simone , la fondazione con Oberdan Picucci ringrazia no il sindaco Mastella per l’opportunità “Nella giornata di sabato, il teatro di Palazzo De Simone riaprirà alla Città , dopo i lavori di intervento PICS, ...

"Viva la Mamma", al Comune in scena il teatro Pirata - "Viva la Mamma", al Comune in scena il teatro Pirata - Lo spettacolo, a cura di teatro Giovani teatro Pirata, con la regia di simone Guerro e Arianna Baldini, affronta con vera poesia le relazioni familiari, che sono per ogni essere umano fonte di amore e ...

Teatro Donizetti, la prosa con una recita in più: la stagione 2024-2025 - teatro Donizetti, la prosa con una recita in più: la stagione 2024-2025 - Con l’aumento delle repliche scompare la sezione Storia, teatro e società. Ma, nel concetto, si ricicla in altri contenitori. È il caso di «Nell’occhio del labirinto. Apologia di Enzo Tortora» di ...

"Casa di bambola" pienone di pubblico anche per le ultime tre repliche al Teatro del Marchesato - "Casa di bambola" pienone di pubblico anche per le ultime tre repliche al teatro del Marchesato - Lo spettacolo va in scena stasera, venerdì 17, sabato18 e domenica 19. Ultimi posti disponibili domenica. E’ la prima regia di Lucetta Paschetta, da vent’anni attrice al teatro del Marchesato. Success ...