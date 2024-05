La Nottola del Premio M Arte 2024 al direttore del Tg1 Chiocci e alla produttrice Federica Lucisano

(Di sabato 18 maggio 2024) Il “M.” verrà assegnato quest’anno aldel Tg1 Gian Marcoper il suo impegno costante e meritorio in difesa dell’autentica libertà d’informazione. Ilverrà consegnato la sera del 20 maggio nel corso di una serata-evento all’Auditorium Parco della Musica di Roma nella Sala Borgna. Ilè plasticamente rappresentato dcosiddettadi Minerva, (ovvero da una civetta, anticamente simbolo della città di Atene). L’opera originale, in argento, è stata forgiata per l’occasione dai Maestri Alessandro Valentini e Andrea Trovato. Laè da sempre considerata simbolo di saggezza, sapienza e intelligenza. Il “M....

Menzione speciale a San Severino per il progetto "Per una fraternità circolare" al Premio Lubich - Menzione speciale a San Severino per il progetto "Per una fraternità circolare" al premio Lubich - 3' di lettura 18/05/2024 - L’associazione Città per la Fraternità ha assegnato una menzione speciale al Comune di San Severino Marche per il progetto “Per una fraternità circolare”, presentato in ...

Teatro in lutto, morto Roberto Toni - Teatro in lutto, morto Roberto Toni - Si è spento ieri sera a Firenze, sua città natale, Roberto Toni, 81 anni per oltre 50 anni direttore artistico, produttore e protagonista del teatro italiano. (ANSA) ...

Nella serata Charter del Lions Asti Host conferito il Premio Civitas a Sergio Miravalle - Nella serata Charter del Lions Asti Host conferito il premio Civitas a Sergio Miravalle - Giovedi 16 maggio si è svolta la tradizionale serata Charter del Lions Asti Host, appuntamento annuale del Club per festeggiare il proprio compleanno, ...