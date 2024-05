Ia - Calderone | Può fare molto su sicurezza lavor - no a sostituzione uomo con macchina

Festival Lavoro, De Luca: "GenL per legalità ed etica tra studenti, rispetto norme fondamentale" - Festival lavoro, De Luca: "GenL per legalità ed etica tra studenti, rispetto norme fondamentale" - Firenze, 18 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "Grazie a tutti e al ministro Bernini per testimoniare con la sua presenza l'impegno che portiamo avanti con i nostri giovani di categoria nella diffusione del ...

Volontariato d’impresa: come fare del bene in orario d’ufficio - Volontariato d’impresa: come fare del bene in orario d’ufficio - Liberare dal fango un asilo. Dare una mano alla mensa dei poveri. Pulire spiagge e raccogliere rifiuti. Il volontariato d'impresa si sta diffondendo anche da noi: lo richiedono i giovani talenti. E pe ...

Le aziende migliori in cui lavorare, Ferrari è il datore di lavoro ideale: la classifica Randstad employer brand - Le aziende migliori in cui lavorare, Ferrari è il datore di lavoro ideale: la classifica Randstad employer brand - Equilibrio vita/lavoro, clima sereno e stipendio i principali requisiti del datore di lavoro ideale secondo l'Employer brand research di Randstad ...