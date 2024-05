Malore sulla cupola del Brunelleschi - salvato dai vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 18 maggio 2024) Firenze, 18 maggio 2024 – Si è sentito maledelmentre stava effettuando una visita al duomo di Firenze. Per salvarlo sono intervenuti idel, aiutati da un’autoscala nel sostegno ai sanitari. Il fatto è accaduto intorno alle 10,20 di stamani, sabato 18 maggio, in piazza Duomo. A sentirsi male è stato un turista. Sul posto è stata inviata la squadra di terra con il personale specializzato Saf (Speleo Alpino Fluviale) e l’autoscala del distaccamento di Fi-Ovest. L’uomo, dopo una valutazione sanitaria, è stato aiutato nella discesa ordinaria per essere poi trasportato dai sanitari al pronto soccorso per accertamenti.