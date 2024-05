Corruzione | Colosimo - entro fine mese auditi in Commissione Procuratori Genova e La Spezia’**

(Di sabato 18 maggio 2024) Palermo, 18 mag. (Adnkronos) – “ladelascolteremo idi, Nicola Piacente e de La Spezia, Antonio Patrono. Abbiamo calendarizzato le audizioni”. Lo ha annunciato da Palermo la Presidente dellanazionale antimafia Chiaraa Palermo, dove ha partecipato a un convegno su mafia e antimafia oggi. “Io ho chiesto tutte le carte diesattamente come ho chiesto quelle di Bari, Palermo e le altre. Ho iniziato un filone di indagine che riguarda tutte le realtà che in questi mesi sono state toccate da indagini di corruzione e voto di scambio o rapporti tra la criminalità organizzata e la pubbliche amministrazioni. perché noi vogliamo dare al parlamento una fotografia dell’attuale modalità di infiltrazione ...

" entro il 31 maggio faremo una conferenza che seminerà tutto il futuro che stiamo organizzando" NAPOLI - "Vi aspettate tante novità ma non vi posso dire niente". Non si sbilancia Aurelio De Laurentiis nel corso della conferenza stampa di ...

"Non ho commesso alcun reato". È quanto manda a dire Giovanni Toti tramite il proprio legale, Stefano Savi. Dagli arresti domiciliari nell’abitazione di Ameglia, in provincia di La Spezia, il governatore della Liguria fa sapere che "studia le ...

