Omofobia | Faraone - ‘in tema di diritt - quello Meloni è governo Vannacci’

(Di sabato 18 maggio 2024) Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “Indii,è unVannacci”. Lo dice Davide, capogruppo di Italia Viva alla Camera, ai microfoni del Gr Rai. “Ci fanno fare passi indietro, ci fanno diventare un paese sempre meno europeo. Per questo alle elezioni europee va sostenuta la lista Stati Uniti d’Europa: indii e di europeismo non si torna indietro”, conclude. L'articolo CalcioWeb.

Una storia di "ordinarie umiliazioni", come la definisce il senatore di Italia Viva Davide Faraone , che ha denuncia to su Twitter la vicenda di una bambina di 9 anni con disabilità lasciata sola in bagno a scuola per 40 minuti. L'articolo Una storia ...

Non tutti i balconi e terrazzi - Non tutti i balconi e terrazzi - La faraone offre una gamma specifica di parapetti per le nuove costruzioni e per la ristrutturazioni, progettata per rendere sicuri e agibili spazi come balconi, terrazzi, scalinate, recinzioni, prote ...

Tutankhamon, nella tomba un “antifurto” a base di uranio radioattivo: svelato il segreto della maledizione - Tutankhamon, nella tomba un “antifurto” a base di uranio radioattivo: svelato il segreto della maledizione - Fu la prima persona ad entrare nella tomba di Tutankhamon nel novembre del 1922. In quel momento Howard Carter, l’archeologo ed egittologo londinese, scriveva una pagina di storia, ...