Grande Fratello | Giuseppe Garibaldi su Beatrice Luzzi | Non permetterò più a nessuno…

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 18 maggio 2024) In una storia su Instagram l'ex gieffino ha preso una dura presa di posizione: ecco cosa ha scritto. Dopo la conclusione delil punto di vista diha subito un profondo cambiamento. Nella Casa più spiata d'Italia, il suo rapporto conera finito soprattutto perchè lui non l'aveva difesa dagli attacchi, a volte feroci, degli altri concorrenti. Ora il bidello calabrese ha deciso di ergersi a paladino dell'attrice. Lo sfogo sui social in difesa dipoco fa ha condiviso un post sui social per difendere l'ex attrice di Vivere dalle aggressioni verbali dei personaggi che ruotano intorno al reality show di Alfonso Signorini. Sulle note struggenti ...