Jannik Sinner torna ad allenarsi - Sky | in campo a Montecarlo dopo 18 giorni

(Di sabato 18 maggio 2024)addiciottola vittoria contro Khachanov con conseguente ritiro per il problema all’anca. L’azzurro èto innel Principato, dove si allena normalmente, sotto la supervisione dei coach Vagnozzi e Cahill. Il giocatore, dal punto di vista clinico, sta bene, secondo quanto riferisce Sky Sport: nei prossimidovrà testare ulteriormente l’articolazione e soltantole verifiche del caso potrà sciogliere le riserve in ottica Parigi. Giocherà al Roland Garros, infatti, solo se sarà al 100%, ma vorrà fare di tutto per esserci. SportFace.

Nell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport, Dario Puppo (giornalista di Eurosport) ha posto l’accento su vari temi. Il primo è relativo al ritiro di Camila Giorgi. La marchigiana, in maniera molto particolare, ha ...

ATP Roma, Bolelli e Vavassori ko in semifinale: vincono Arevalo e Pavic - ATP Roma, Bolelli e Vavassori ko in semifinale: vincono Arevalo e Pavic - Si interrompe in semifinale il sogno romano di Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli azzurri escono di scena a un passo dalla finale nel torneo di doppio, battuti da Marcelo Arevalo e Mate Pavic con ...

