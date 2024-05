Il Red Carpet di Cannes sbalordisce | vestiti militanti e scollature all'ombelico Il gesto di Judith Godrèche

(Di venerdì 17 maggio 2024) Chi non vorrebbe essere tra coloro che almeno una volta nella vista sfilano in un red. Quale donna non sogna di indossare uno di questi fantastici abiti. In questi giorni ala passerella di star più o meno note stanno sfoggiando abiti incredibili. Alcuni molto coprenti altri esageratamente scollati ma tutti straordinari. Ma non...

Quarta giornata della 77ma edizione del Festival di Cannes . Sul red carpet il cast di 'Kind of Kindness', film in concorso diretto dal cineasta greco Yorgos Lanthimos. Tra i protagonisti della pellicola, Emma Stone e Willem Defoe.

La coppia cinematografica del momento ha fatto il suo ingresso trionfale sulla Montée des Marches per presentare Kinds of Kindness, terza collaborazione tra Yorgos Lanthimos ed Emma Stone . Accanto al regista e alla sua musa, ha sfilato il cast del ...

C'è solo una regina sul tappeto rosso della quarta serata della 77esima edizione del Festival francese? Emma Stone può stare tranquilla, tutti i flash sono per lei. Ma le colleghe non stanno certo a guardare: di chi sarà l'outfit più chic, o sexy, o ...

Emma Stone, Richard Gere, Uma Thurman: Hollywood sfila a Cannes - Emma Stone, Richard Gere, Uma Thurman: Hollywood sfila a cannes - Milano, 18 mag. (askanews) - Emma Stone, Willem Dafoe, Jesse Plemons e Margaret Qualley: il regista greco Yorgos Lanthimos porta un po' di glamour hollywoodiano sul tappeto rosso del Festival di Canne ...

A Cannes 77 Emma Stone e Yorgos Lanthimos: in "Kind of Kindness" la gentilezza è un atto di sopraffazione - A cannes 77 Emma Stone e Yorgos Lanthimos: in "Kind of Kindness" la gentilezza è un atto di sopraffazione - Hollywood sbarca a cannes 77 con un red carpet pieno di stelle. Emma Stone e Yorgos Lanthimos fanno di nuovo coppia con "Kind of Kindess", per la terza volta insieme dopo "La Favorita" e "Povere ...

Cannes 2024, Uma Thurman, Richard Gere e Paul Schrader presentano Oh, Canada: il meglio del red carpet [FOTO] - cannes 2024, Uma Thurman, Richard Gere e Paul Schrader presentano Oh, Canada: il meglio del red carpet [FOTO] - Oh, Canada di Paul Schrader è arrivato sulla Croisette e a presentarlo sono intervenuti il regista in persona e i suoi straordinari protagonisti: Uma Thurman e Richard Gere. Ecco le più belle immagini ...