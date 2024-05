Ore decisive (e di riflessioni) in casa Inter . Come riferito da Bloomerg, l’accordo tra il Gruppo Suning di Steven Zhang e il fondo americano Pimco è alle battute finali ma c’è il rischio di non arrivare a una decisione dopo lunghe trattative: le ...

I dialoghi con Pimco non hanno prodotto gli effetti sperati, Steven Zhang non ha ancora trovato i 375 milioni di euro da restituire a Oaktree ...

Inter verso il cambio di proprietà da Zhang a Oaktree, cosa succederà: perché non rischia il fallimento - inter verso il cambio di proprietà da Zhang a oaktree, cosa succederà: perché non rischia il fallimento - Il 20 maggio è oramai alle porte e nelle prossime ore si conoscerà il destino dell'inter sul fronte finanziario e di governance ...

Ravezzani: 'Allegri era ideale per un istant team, peccato che la Juve non lo fosse' - Ravezzani: 'Allegri era ideale per un istant team, peccato che la Juve non lo fosse' - Ravezzani, ha poi dedicato un altro messaggio alle vicende legate all'eventuale passaggio di proprietà dell'inter: "Nessuno è in grado di prevedere come finirà la vicenda Zhang-Pimco-oaktree. Ho ...

La Verità – Inter, c’è già un acquirente pronto. E Oaktree non ha alcun interesse a svalutare il club - La Verità – inter, c’è già un acquirente pronto. E oaktree non ha alcun interesse a svalutare il club - Arrivano dal quotidiano La Verità aggiornamenti sul futuro societario dell'inter, con l'accordo tra Steven Zhang e il fondo Pimco che ha subito una frenata negli ultimi giorni, con il fondo oaktree ...