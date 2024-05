Il boss del Liverpool è fiducioso che i Reds prospereranno in sua assenza

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 18 maggio 2024) 2024-05-18 13:51:16 Giorni caldissimi in redazione! Jurgen Klopp èdi lasciare ilin un “posto molto, molto buono” mentre si prepara per la sua ultima partita da titolare. Idanno il benvenuto ai Wolves ad Anfield per il canto del cigno di Klopp con il tecnico del Feyenoord Arne Slot che ieri ha ammesso che sarebbe stato il suo successore con un annuncio atteso nella prossima settimana. Leggi le nostre altre notizie sportive: Postecoglou irremovibile Il Tottenham ha fatto progressi nel progetto a lungo termineArteta e Arsenal pregano per un miracolo nell’ultima giornata di Premier LeaguePoch chiede ai tifosi del Chelsea di fidarsi del processo Klopp – che lascia insieme a molti membri del suo staff dietro le quinte – si sta prendendo un anno sabbatico prima di decidere la sua prossima mossa, ma crede che il ...