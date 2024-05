Miss Usa e Miss Teen Usa rinunciano al titolo | le parole delle madri sugli abusi che hanno subito

La “Miss Italia” di Jack Savoretti - La “miss Italia” di Jack Savoretti - In questa lunga intervista esclusiva il cantautore angloitaliano Jack Savoretti ci racconta come è nato il suo nuovo album "miss Italia" ...

Miss Italia - miss Italia - Jack Savoretti (Giovanni Edgar Charles Galletto-Savoretti all’anagrafe), classe 1983 nato a Londra ma di origini italiane è uno di quei casi discografici made in UK che hanno trovato nel nostro paese ...

Cosa c’entra Miss Universo con i disordini in Nicaragua - Cosa c’entra miss Universo con i disordini in Nicaragua - Sheynnis Palacios, miss Universo 2023, non può più tornare in Nicaragua dopo la vittoria al concorso di bellezza perché vista come simbolo di opposizione ...