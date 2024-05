Femminicidio Sofia Stefani - Gualandi al giudice | Mi aveva chiamato decine di volt - non voleva che la lasciassi E’ partito un colpo accidentale nel parapiglia

È iniziato ieri mattina davanti alla prima Corte d’Assise di Roma il processo per il femminicidio di Rossella Nappini , l’infermiera dell’ospedale San Filippo Neri uccisa con 56 coltellate il 4 settembre 2023 nell’androne di casa sua in zona ...

“Ti uccido, io ti uccido”. Così urlava l’uomo, 22 anni, che ieri pomeriggio (lunedì 15 aprile) ha tentato di accoltellare la sua ex fidanzata a Milano . La ragazza, anche lei 22enne, si trovava alla Clinica di Città Studi per una visita medica in ...

La vigilessa uccisa aveva una relazione con il suo ex comandante. La chat Whatsapp: Lei voleva continuare la relazione, lui ha detto no - La vigilessa uccisa aveva una relazione con il suo ex comandante. La chat Whatsapp: Lei voleva continuare la relazione, lui ha detto no - Nelle prime telefonate ai soccorsi per avvisare della morte della ex collega Sofia Stefani lo stesso indagato, Giampiero Gualandi, avrebbe parlato di un inc ...

