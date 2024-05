Thelma l’unicorno - la recensione | a tutto rock con un film animato adatto a tutti

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 18 maggio 2024) Ladil'unicorno: ild'animazione ricorda a grandi e piccoli quanto è importante non fingere di essere qualcun altro, nel lavoro come nella vita. Colorato e spensierato, lo trovate in streaming su Netflix. Quantie serie tv ci hanno insegnato a rimanere fedeli a noi stessi, perché una versione alterata prima o poi verrà alla luce producendo più dolori che gioie? L'audiovisivo non si stanca mai di farlo, sopratcon prodotti indirizzati alla tenera età, proprio per provare a dare un imprinting positivo, nonostante le pieghe della nostra società votata all'immagine. Questa "missione" nella vita dii giorni può diventare quasi utopistica, una meteora, rara quasi quanto un unicorno, leggendario cavallo con un corno magico che, almeno per quanto ne ...