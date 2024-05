L’arrivo di Chico Forti in Italia Meloni | Fiera del lavoro del governo Andrà prima in un carcere romano - poi il trasferimento a Verona

(Di sabato 18 maggio 2024) «è tornato indeldelno. Ci tengo a ringraziare nuovamente la diplomaziana e le autorità degli Stati Uniti per la loro collaborazione». Queste le parole della premier Giorgiache ha accolto il 65enne trentino, atterrato oggi a Pratica di Mare dagli USA, dove era detenuto. L’uomo, condannato per omicidio, rientra oggi dopo la lunga detenzione negli Stati Uniti. Il 16 maggio era stato rilasciato daldi Miami e la premier aveva annunciato il suo ritorno il primo marzo scorso. Nel 2020 a promettere il ritorno indiera stato l’allora vicepremier Luigi Di Maio. Ma poi la procedura si era interrotta. ...

