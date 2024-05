F1 | Gp Emilia Romagna Piastri il migliore delle FP3 - terzo Sainz

F1:Imola; McLaren davanti in ultime libere, poi le Ferrari - F1:Imola; McLaren davanti in ultime libere, poi le Ferrari - McLaren davanti nelle terze libere in vista del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia romagna. Sul circuito di Imola Oscar piastri ha messo a segno il miglior tempo in 1'15''529 precedendo il ...

GP Imola, FP3: 1-2 McLaren, ma restano tante incognite - GP Imola, FP3: 1-2 McLaren, ma restano tante incognite - L'ultima sessione di prove libere è andata in archivio con il miglior tempo di piastri davanti a Norris: manca la "risposta" di Ferrari e Red Bull, dal momento che il botto finale di Perez ha reso cao ...

F1 | GP Imola: Piastri conduce l’1-2 McLaren nelle FP3 - F1 | GP Imola: piastri conduce l’1-2 McLaren nelle FP3 - Dopo la "doppietta" Ferrari nelle prove libere del venerdì di Imola, le FP3 del GP Emilia romagna vedono Oscar piastri e le McLaren al comando. L'australiano, ...