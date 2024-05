Tv Talk - puntata ogg - 18 maggio 2024

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di sabato 18 maggio 2024) Oggi, sabato 18, alle 15:00 su Rai 3, va in onda una nuovadi Tv, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti. TvRai 3, ospiti 18Le ultime cronache dal fronte ucraino con l’offensiva russa e con lo scontro tra Biden e Trump che sta catalizzando l’attenzione dei media internazionali. Si apre con uno sguardo al di fuori dell’Italia: Massimo Bernardini ne parla con Monicani, Giovanni Floris e Francesco Costa. La presenza di Piero Chiambretti è poi l’occasione per commentare il suo ritorno in Rai dopo 22 anni con Donne sull’Orlo di ...