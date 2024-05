In Veneto l' inflazione più alta d' Italia - la provincia più cara è Venezia | aumenti per ristorant - alberg -i, affi -ti, spesa e servizi alla persona

Venezia , 27 febbraio 2024 – Continua il maltempo in Veneto : prosegue l' Allerta rossa emanata ieri dalla Protezione civile a causa dei forti venti e dei temporali, sono diverse le zone della regione in cui si sono registrate criticità. Sospesa ...

Il Veneto continua ad essere martoriato dal Maltempo , con la Protezione Civile che ha innalzato l’allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico in diverse aree della regione, mentre altre zone…L'articolo Emergenza Maltempo nel Veneto : Vicenza ...

Venezia, 2 maggio 2024 – Prosegue il Maltempo in Veneto e oggi è scattata l’ allerta gialla nella regione per precipitazioni diffuse anche con forti temporali. E dopo un inverno troppo caldo e una primavera che non inizia, un ulteriore Allarme sugli ...

In Veneto l'inflazione più alta d'Italia, la provincia più cara è Venezia: aumenti per ristoranti, alberghi, affitti, spesa e servizi alla persona - In veneto l'inflazione più alta d'Italia, la provincia più cara è Venezia: aumenti per ristoranti, alberghi, affitti, spesa e servizi alla persona - VENEZIA - In veneto l'inflazione più alta d'Italia, la provincia più cara è Venezia: aumenti per ristoranti, alberghi, affitti, spesa e servizi ...

Con Il Gazzettino in edicola la guida dei "borghi fantasma" - Con Il Gazzettino in edicola la guida dei "borghi fantasma" - Oggi, al prezzo di 7.90 euro più il nostro giornale, i lettori troveranno in edicola "Borghi fantasma e villaggi solitari" (De Bastiani Editori) in veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

Trasferta in Veneto per Bft Burzoni VO2 Team Pink - Trasferta in veneto per Bft Burzoni VO2 Team Pink - Domenica in sella in veneto per la formazione Donne Juniores della Bft Burzoni ... Essendo una gara Donne Open e dato l’alto numero di iscritte, si prospetta una corsa molto rapida e dal non semplice ...