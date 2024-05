Stella - l’orfana di Sarajevo adottata da Franco Di Mare Tra le rovine della guerra ho trovato una figlia

(Di sabato 18 maggio 2024) Una storia che brilla, tenuta gelosamente lontano dai riflettori, e che racconta meglio di altro chi eraDi, giornalista e inviato dimorto ieri di mesotelioma, contratto in Bosnia. Professionalità indiscussa, sensibilità e una dose sconfinata di umanità. Parliamo dell’adozionepiccola, oggi quasi trentenne, laureata in Economia e commercio, una donna serena e affermata. Il primo incontro di Dicon la piccola“Ero ae una bomba si è abbattuta su un orfanotrofio incrocio gli occhi di una bambina e ci capiamo subito”. CosìDiracconta il suo primo incontro con la “piccola”, allora ancora in fasce, nel 1992 a ...

“Cosa mi ha chiesto prima di morire”. Dopo la scomparsa di Franco Di Mare parla per la prima volta il fratello del giornalista ex Rai, Gino Di Mare . E svela dei particolari molto commoventi e toccanti sulle ultime ore di vita dell’inviato di ...

Di Mare, sr. Anna Monia Alfieri: "Sia seguito il suo esempio di vero giornalismo - mai sopra le righe - uno stile educativo per i giovani" - Di mare, sr. Anna Monia Alfieri: "Sia seguito il suo esempio di vero giornalismo - mai sopra le righe - uno stile educativo per i giovani" - Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Desidero unirmi anch'io al cordoglio per la morte del giornalista franco Di mare. Voglio far sentire la mia vicinanza dell'affetto e della preghiera ai familiari, ai ...

Morte Franco Di Mare, 2 giorni prima il matrimonio con la compagna 33enne - Morte franco Di mare, 2 giorni prima il matrimonio con la compagna 33enne - Il giornalista franco Di mare è morto ieri, venerdì 17 maggio, all’età di 68 anni. È stata la famiglia ad annunciarlo con una nota: “Abbracciato dall'amore della moglie, della figlia, delle sorelle e ...

