Andrea Paris (Ascent): “Voglio creare una casa per il cinema indipendente italiano” - Andrea Paris (ascent): “Voglio creare una casa per il cinema indipendente italiano” - Andrea Paris fondava la ascent, una società di produzione che nel corso del tempo è entrata a far parte prima di Groenlandia e poi di Banijay. Da allora, l’obiettivo di Paris è rimasto sempre lo ...

Al via il Bellaria Film Festival: il premio Casa Rossa all’attrice Barbara Ronchi - Al via il Bellaria Film Festival: il premio casa Rossa all’attrice Barbara Ronchi - Si inaugura domani 8 maggio la 42ma edizione del Bellaria Film Festival, dedicato al cinema indipendente, che si terrà a Bellaria Igea Marina sino a domenica 12 maggio. Il primo appuntamento della gio ...