(Di sabato 18 maggio 2024)Fernanda, interprete dinella saga, in un'intervista al Corriere della Sera ripercorre le tappe più importanti della sua vita, dall'infanzia a Tunisi fino alla carriera come attore.

Plinio Fernando: “Mi arrabbio se mi chiamano Mariangela Fantozzi, non è semplice liberarsi di questo ruolo” - Plinio Fernando: “Mi arrabbio se mi chiamano mariangela fantozzi, non è semplice liberarsi di questo ruolo” - Plinio Fernando è scultore e attore, noto soprattutto per aver interpretato mariangela nella saga fantozzi. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera ripercorre la sua infanzia a Tunisi e le ...

Plinio Fernando: “Quando mi chiamano Mariangela Fantozzi mi arrabbio, quel personaggio è una prigione” - Plinio Fernando: “Quando mi chiamano mariangela fantozzi mi arrabbio, quel personaggio è una prigione” - “Qua mi conoscono tutti, sono come il sindaco”, scherza Plinio Fernando, l’attore che ha prestato il volto a una delle maschere più famose del cinema italiano: mariangela fantozzi. E anche chi non è ...