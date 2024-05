Sciacalli nelle case terremotate | denunciati sette operai della ricostruzione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 18 maggio 2024) Ussita (Macerata), 18 maggio 2024 – Volevano approfittare del loro rientro a casa per il fine settimana per rivendere ogni cosa di cui erano riusciti a fare razzìa all’interno delle: gruppi elettrogeni, elettrodomestici, televisori, trapani professionali, canalette in rame, effigi sacre, poltrone, oggetti di antiquariato in ottone. Avevano quindi caricato i loro mezzi da lavoro ma sono stati intercettati dai carabinieri delle stazioni di Visso, Ussita e Fiuminata., di cui cinque pregiudicati, tutti dell’area delrtano sono stati fermati nel comune di Ussita nel corso di specifici controlli svolti dai CarabinieriCompagnia di Camerino. Dopo l’accertamento su strada l’attività dei militari si ...