Questioni di diritto umanitario per schierarsi dalla parte di Allegri

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 18 maggio 2024) E venne il giorno che il muso era così corto che il calcio dell’asino non poteva non arrivare dritto sul grugno, o anzi dove non batte il sole. La cacciata di Maxpanchina della real casa era già scritta, più che un’operazione a Rafah; ma esibirla come uno scalpo (agli occhi di chi?) a due giornatefine sembra maramaldo anche a chi il personaggio, che in vent’anni sugli scudi è riuscito solo a peggiorare il suo coté vernacolare, non lo ha mai amato. Ma c’è l’esigenza di rispettare ilche è nella nostra Costituzione, come direbbe Mattarella. E qui invece s’intravvede una damnatio di quelle da far ricorso alla Cedu, altro che al Var. “L’esonero fa seguito a taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ...