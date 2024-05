Cannes 2024 - l’atteso Kinds of Kindness di Lanthimos è un passo indietro rispetto al suo bellissimo Povere Creature

(Di sabato 18 maggio 2024) “A volte devi essere semplicemente ridicolo per realizzare ciò che stiamo cercando di realizzare”. Con una dichiarazione sui generis ma molto ad effetto, Yorgoscosì commenta il suo nono lungometraggio, l’attesissimo in concorso al 77mo Festival diof. Interpretato da un quartetto di star guidate dall’ormai sodale Emma Stone e formato da Jesse Plemons, Willem Dafoe e Margaret Qualley, il film di ben 2h e 45’ si presenta strutturato in tre episodi, quasi fossero film autonomi, connessi tra loro, oltre che dagli attori in diversi ruoli, dai temi cari al regista greco, ovvero il controllo sugli esseri umani, i “sacrifici”e le menomazioni del corpo, il gioco di potere condotto attraverso un’infernale spirale di cinismo. Tornato a sceneggiare insieme al sodale connazionale Efthimis Filippou ...

