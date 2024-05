(Di sabato 18 maggio 2024) Strapazzini, a quanto pare la pallacanestro è una passione di famiglia? "Sì, è così. Era un piacere andare a vedere la Scavolni al vecchio palas, i tempi sono cambiati ma rimane uno sport che appassiona tutta la città. Poi le dico una cosa, mio fratello Carlo è stato consigliere della società prima dei tempi d’oro, negli anni ’70 quando la Vuelle si chiamava Tropicali Boario, Frizz Pelmo, Butangas. I mezzi erano pochi allora e nessuno voleva fare il presidente, tanto che si arrivò ad un triumvirato per dividersi le responsabilità". E adesso che cosa ha detto ad Andrea Valli? "Gli ho fatto i complimenti, sono contento per lui anche se so che non sarà facile, ha un’attività importante da portare avanti come imprenditore". Lei invece, dopo aver fondato Str Automotive l’ha lasciata? "Sì, sono stato proprietario fino ad un anno fa, poi l’ho ceduta ai miei generi. Che sono tre, ...

"Voglio impegnarmi per far rifiorire il vivaio" - "voglio impegnarmi per far rifiorire il vivaio" - L'ex imprenditore pesarese Strapazzini, legato alla pallacanestro, si dedica ora all'immobiliare e all'agricoltura. Vuole contribuire al vivaio della Vuelle per il futuro del basket locale.

6 segnali che ti svelano perchè non vuoi un legame - 6 segnali che ti svelano perchè non vuoi un legame - Non me la sento di impegnarmi Essere fidanzate con qualcuno ... è anche legittimo e lecito concedersi la passione, la voglia di appartenersi, di crederci, di guardare insieme nella stessa direzione.

Antonio Mumolo (Pd): «Credo a un’Europa di diritti» - Antonio Mumolo (Pd): «Credo a un’Europa di diritti» - Il consigliere regionale in Emilia Romagna e presidente dell’associazione Avvocato di strada in campo con Elly Schlein. «Mi candido perché credo all’idea di un’Europa sociale, fatta di diritti». E spi ...