Verissimo - gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda ogg - sabato 18 maggio 2024

(Di sabato 18 maggio 2024)del 18su Canale 5 Oggi,18, alle ore 16,30 su Canale 5 va in, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, lee glidiin18...

Poteva essere partita vera con la lotta per la Champions che si intrecciava con quella salvezza: invece Monaco e Nantes hanno raggiunto i loro obiettivi con 90 minuti di anticipo. La squadra di Huetter è matematicamente seconda in classifica dopo ...

Chico Forti oggi rientra in Italia: arrivo a Pratica di Mare, poi al carcere di Verona - Chico Forti oggi rientra in Italia: arrivo a Pratica di Mare, poi al carcere di Verona - Nel 1940 il Belgio si arrese ai tedeschi. Nel 1977 a Ginevra venne firmata la Convenzione per vietare le tecniche belliche di modificazione delle piogge, come ...

Musei aperti ed eventi speciali per la Giornata Internazionale del 18 maggio - Musei aperti ed eventi speciali per la Giornata Internazionale del 18 maggio - Quest'anno la festa sarà doppia: l’evento coincide con la Notte europea dei Musei. Aperture in tutta Italia, a ingresso gratuito o al costo simbolico di 1 ...

Oroscopo del mese di Maggio 2024 secondo Artemide per tutti i segni dello zodiaco - Oroscopo del mese di maggio 2024 secondo Artemide per tutti i segni dello zodiaco - Oroscopo del mese di maggio 2024 secondo Artemide per tutti i segni dello zodiaco. Ariete maggio 2024 si prospetta un mese di profonda riflessione e crescita ...