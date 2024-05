Accordi di pace non nascono da ideologie Ecco il discorso di Papa Francesco a Verona

(Di sabato 18 maggio 2024) "Lenon hanno piedi per camminare, non hanno mani per curare le ferite", dice il Pontefice davanti a 10mila fedeli. Poi l'incontro con i detenuti: "Il carcere è un luogo di grande umanità, il mio appello per migliorarlo"

Verona, parenti vittime Israele-Palestina abbracciano il Papa - Verona, parenti vittime Israele-Palestina abbracciano il Papa - ricordiamo che le ideologie non hanno piedi per camminare, non hanno mani per curare le ferite, non hanno occhi per vedere le sofferenze dell’altro. La pace si fa con i piedi, le mani e gli occhi dei ...

Papa Francesco a Verona: "Gli accordi di pace nascono dalla realtà, non da ideologie" - Papa Francesco a Verona: "Gli accordi di pace nascono dalla realtà, non da ideologie" - Ambedue hanno perso i familiari con la guerra ... perché gli accordi nascano dalla realtà e non da ideologie: la pace si fa con i piedi, le mani e gli occhi dei popoli coinvolti. La pace non sarà mai ...

“L’Europa riparta dai cristiani”/ Alfredo Mantovano: “Popoli siano messi prima di burocrazia e ideologie” - “L’Europa riparta dai cristiani”/ Alfredo Mantovano: “Popoli siano messi prima di burocrazia e ideologie” - Le crisi, spiega ancora, possono essere affrontate “con ipotesi plausibili se hai riferimenti saldi ed elasticità operativa ... lasciando perdere “l’ideologia da Manifesto di Ventotene secondo cui ...