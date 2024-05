Mi davano della vipera bionda - antipatica e cess - dicevano ‘ma perché non l’avvelenate? -, lo sfogo dell’attrice di Doc Alice Arcuri

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024)abbiamo imparato a conoscerla tra le corsie di un ospedale. Un reparto speciale il suo, diretto da un Doc d’eccezione: Luca Argentero. L’attrice infatti ha vestito i panni di Cecilia Tedeschi, ex coinquilina di Agnese durante il periodo universitario. Ovviamente stiamo parlando del suco Rai “Doc nelle tue mani”, fiction che riprende quanto accaduto a Pierdante Piccioni., impegnata poi sul set de Il Clandestino e Viola come il mare 2, si è confidata in una lunga intervista a Fanpage. Un viaggio a ritroso tra i sentimenti provati durante la messa in onda di Doc e gli insulti ricevuti sui social (per il suo personaggio e non per lei, ndr). “Quando giravo Doc leggevo cose molto brutte legate alla mia estetica. Non voglio fare polemica o politica, ma è un dato di fatto che questo tipo di commenti è ...