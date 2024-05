ATP Roma - Bolelli Vavassori devono arrendersi ad Arevalo Pavic in semifinale

(Di sabato 18 maggio 2024) Si interrompe inil cammino di Simoneed Andreanel torneo di doppio maschile agli Internazionali d’Italia. Il sogno dei due azzurri si è interrotto per colpa della coppia composta dal croato Matee dal salvadoregno Marcelo, che si è imposta in due set con il punteggio di 6-2 7-6 dopo un’ora e ventitré minuti di gioco. Gli azzurri non sono riusciti ad esprimersi come nelle giornate precedenti e sicuramente il rimpianto è quello di non aver sfruttato il break di vantaggio nel secondo set.non sono poi riusciti a difendere neanche una delle tre palle break concesse a differenza diche ne hanno annullate cinque su sei. La coppia italiana ha avuto due palle break in ...

