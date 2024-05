Domani la Supercoppa Subito dopo il tecnico

(Di sabato 18 maggio 2024) Manca poco.alle 17.45 si alzerà il sipario sull’ultimo atto ufficiale del Cesena edizione 2023/24. Edizione gran riserva super barricata, verrebbe da dire, visti i risultati messi in campo dalla band di mister Domenico Toscano, che sul prato di casa dell’Orogel Stadium andrà a caccia della ciliegia sulla torta, ladi categoria da alzare al cielo della Romagna, in una location nella quale negli ultimi tempi ci si è comunque già divertiti parecchio. Di fronte ci sarà la Juve Stabia, reduce dal sonoro ko 4-1 rimediato in casa contro il Mantova che a sua volta era invece stato sconfitto a domicilio 2-1 dal Cesena. Dunque conti alla mano, se i bianconeri arpionano almeno un pareggio chiudono in bellezza e magari lanciano di nuovo in aria il loro, come successe il 30 marzola vittoria ...

(Adnkronos) – Conto alla rovescia per la 22esima edizione di Cibus che apre domani a Fiere di Parma e andrà avanti fino a giovedì 10. La manifestazione di riferimento per il settore agroalimentare made in Italy, frutto della collaborazione tra ...

Arezzo, 11 maggio 2024 – Al via la “quinta” edizione del GranTourValdichiana in cammino , in programma domani , domenica 12 maggio . Castiglion Fiorentino ospita la fase iniziale, questa mattina e fino alle ore 19, in piazza del Municipio, è ...

VF Group Bardiani: la formazione per il Gp New York - VF Group Bardiani: la formazione per il Gp New York - Il ciclismo sbarcherà domani nella Grande Mela. Il 19 maggio si disputerà infatti il Gran Premio New York, nuova gara che, per questa edizione inaugurale, è stata inserita dall’UCI nella categoria ...

Inaugurata l’ottava Wein Tour Cattolica: attesa per Mirko Casadei e Romagna Mia - Inaugurata l’ottava Wein Tour Cattolica: attesa per Mirko Casadei e Romagna Mia - Inaugurata ieri l’ottava edizione del Wein Tour Cattolica - “Romagna mia… un canto diVino lungo 70 anni” dalla sindaca Franca Foronchi, dal vice, Alessandro Belluzzi e dagli organizzatori del comitato ...

Le stelle internazionali in gara nell’edizione 2024 dell’Italiana Assicurazioni Meeting Internazionale Città di Lucca - Le stelle internazionali in gara nell’edizione 2024 dell’Italiana Assicurazioni Meeting Internazionale Città di Lucca - Tutto pronto al Campo Scuola Moreno Martini di Lucca per l'Italiana Assicurazioni Meeting Internazionale Città di Lucca terza edizione in programma domenica 19 maggio alle 17 con i big dell'atletica l ...