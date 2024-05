(Di sabato 18 maggio 2024), 18 maggio 2024 –e polizia locale all’opera per “” un complesso residenziale in via Turati, conosciuto come “zona franca” in cui spaccio di droga e furti sono all’ordine del giorno e ribattezzato “” dagli stessi residenti. Insono entrati idella compagnia di Rho, competenti per territorio, i colleghi del nucleo cinofili di Casatenovo e del terzo reggimento Lombardia, oltre agli agenti della polizia locale di. Nel corso del servizio straordinario di controllo del territorio hanno eseguito dieci, di persone e di appartamenti. L’operha portato alla segnalin prefettura di un 44enne, trovato in possesso di tre grammi di hashish. ...

Bollate, carabinieri in azione per ripulire “Alcatraz”. Controlli e perquisizioni - bollate, carabinieri in azione per ripulire “Alcatraz”. Controlli e perquisizioni - I militari dell’Arma hanno effettuato un servizio straordinario all’interno di un complesso abitativo segnato da un profondo degrado ...

Blitz dei Carabinieri, anche con l'Unità cinofila, in un condominio - Blitz dei carabinieri, anche con l'Unità cinofila, in un condominio - Intervento di controllo dei carabinieri e della Polizia Locale in un complesso di bollate dove si segnalano episodi di microcriminalità ...

Maxi blitz alle case popolari: carabinieri coi cani antidroga - Maxi blitz alle case popolari: carabinieri coi cani antidroga - Maxi operazione dei carabinieri all'interno del complesso di case popolari in via Turati a bollate, nella mattinata di venerdì 17 maggio. Oltre 50 carabinieri si sono presentati per i controlli ...