Vigile uccisa - attesa per la convalida del fermo Gualandi al gip | Sparo accidental - tutto in tre minuti

(Di sabato 18 maggio 2024) Bologna, 18 maggio 2024 - Polo blu elettrica e jeans. Sguardo fisso davanti a sé. Così Giampiero, ilurbano di 63 anni accusato dell’omicidio volontario della ex collega Sofia Stefani, 33, con cui aveva avuto una relazione, sparandole al viso nella sede del comando di polizia locale di Anzola giovedì scorso, si è presentato questa mattina all’udienza dideldavanti al gip Domenico Truppa. Per un’ora e mezza, l’uomo ha risposto alle domande del giudice, affiancato dal proprio avvocato Claudio Benenati. Poi, il giudice si è riservato: la decisione sued eventuali misure cautelari (la Procura ha chiesto il carcere, la difesa nessuna misura o in subordine i domiciliari) èper il pomeriggio. “Si è trattato di uno...

