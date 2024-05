Juventus - Danilo ringrazia Allegri | Non hai mai mollat - tua lezione rimarrà con noi per sempre

(Di sabato 18 maggio 2024) “Ciao Max, haidetto che le parole contano poco, sono i fatti che contano. Ma ho voluto rendere pubbliche quelle parole. Le vittorie sonobelle ma nonci permettono di crescere, mentre i momenti di difficoltà ci fanno obbligatoriamente crescere e ci permettono anche di vedere di che pasta è fatta ogni persona”. Con questo messaggio sui social,, capitano della, celebra eMassimiliano, esonerato nella giornata di ieri: “Detto questo, i momenti di difficoltà negli ultimi tre anni sono stati immensi e tu – e tutto il tuo staff – non aveteo e non ci avete permesso di smettere di lottare nemmeno per un giorno. Questacon noi per ...

“La mia anca mi ha dato fastidio questa settimana e sta lentamente diventando più dolorosa“. Con queste parole Jannik Sinner spiega la decisione di ritirarsi dal torneo di Madrid, dove sarebbe dovuto scendere in campo contro Felix Auger-Alliassime ...

“Come ci hai sempre detto , poche parole … grazie mister” . Lo ha scritto in un post su Instagram il centrocampista della Juventus , Nicolò Fagioli , saluta ndo Massimiliano Allegri , l’allenatore che lo ha lanciato e che adesso è stato esonerato dal ...

La Juventus non avrà più Massimiliano Allegri come allenatore già a partire dalla prossima partita che vedrà i bianconeri affrontare il...

