Traffico Roma del 18-05-2024 ore 13 | 30

(Di sabato 18 maggio 2024) Luce VerdeBuon pomeriggio dalla redazione rallentamenti sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare perintenso tra la via Laurentina è la via Anagnina altri rallentamenti sulla tangenziale est tra via dei Campi Sportivi e via Salaria sempre perintenso in direzione San Giovanni e invece un incidente la causa dei rallentamenti in Viale Etiopia in prossimità di via endertà un incidente ancora a rallenta ilanche in via di Torrevecchia all’altezza di via Campomorone oggi torna l’appuntamento con la notte dei musei con l’apertura straordinaria al pubblico dalle 20 alle 2 del mattino degli spazi del sistema Museo diCapitale Vi ricordo infine la manifestazione di questo pomeriggio alle ore 15 con corteo da Piazzale Ostiense a Piazza Bocca della Verità ...