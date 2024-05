Internazionali d’Italia 2024 | sfuma il sogno di Bolelli e Vavassori - in finale vanno Arevalo e Pavic

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 18 maggio 2024) Si esaurisce in semiildi Simonee Andreaagli. I due azzurri sono infatti stati sconfitti dalla coppia formata dal salvadoregno Marceloe dal croato Matecon il punteggio di 6-2 7-6(5) in un’ora e 21 minuti di gioco. La coppia italiana va subito in difficoltà nel primo set, e dal 2-2 concede quattro game consecutivi e capitola. Nel secondo settrovano subito il break in apertura, ma si fanno recuperare nell’ottavo gioco. Il giusto epilogo è il tie break, dovesi mostrano più cinici sfruttando qualche errore di troppo degli azzurri, e al quarto match point ...